NHS Class of '68

Frank Speziale photo
Top row: Darrell Lawson, Joan (Blood) Axtell, Mary Ann (Dunne) Taranto, Charlotte (Lyster) Owens, Fred Miers, Lucy (Casamento) Messina, Eileen (Fryover) Snider, Jeanne (Doody) Arnold, Linda Shader, Jim Collins.
Middle row: Peggy (Crandall) Hilgert, Mary (Famolaro) Dundon, Nancy (Barone) Miller, Donna (Dixon) Steggs, Patty (Scully) Schebeci, Mary (Mueller) Laden, Marty (Couch) Brogan, Rosalie (Taranto) Gibbon, Nancy (Thorpe) Willey.
Bottom row: Dave Dietrich, John Messina, Fran D’Angelo, Joe Yacano.