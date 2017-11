Chenango County heads to the ballot box

Frank Speziale Photo

CHENANGO COUNTY The following public officers may be voted for at the General Election to be held in Chenango County on Tuesday, November 7, 2017. Polls are open from 6 a.m. to 9 p.m.

New York State: Justice of the Supreme Court. Three state proposals: Number one, a question; Number two, an amendment; Number three, an amendment.

Chenango County: Chenango County Sheriff: Ernest R. Cutting, Jr. Clerk: Mary C. Weidman

Afton: District 1 Supervisor: John H. Lawrence. Clerk: Rosemarie A. Klatz. Justice: Pamela J. Wylubski. Council (Vote for any two): Chris Warren, Robert G. Tallmadge. Superintendent of Highways: Lynn C. Shultis

Bainbridge: District 1 Supervisor: Dolores Nabinger. Clerk: Aric D. McKown, Michele J. Heier. Justice (Vote for any two): T. Christopher Thurlby, Mark R. Davis. Council (Vote for any two): Deborah K. Hromada, Jennifer J. Sienko. Superintendent of Highways: Gary R. Richman.

Columbus: District 1 Supervisor: Thomas P. Grace. Clerk: Brenda L. Weidman. Council (Vote for any two): Jane E. Prohaska, Diane P. Scalzo. Columbus Continued Superintendent of Highways: Robert F. Curtis, Kevin D. Cross.

Coventry: District 1 Supervisor: Marion L. Ireland. Justice: Joseph J. Agunzo. Council (Vote for any two): Robert E. Boudreau, John E. Wicks, Jr. Superintendent of Highways: Richard M. Granger, Jr.

German: District 1 Supervisor: Daniel S. Jack. Clerk: Ellen T. Maroney. Council (Vote for any two): Donald C. Nogva, Patricia L. Pittsley. Council to Fill Vacancy 2 Year Term: Christopher Whitlock, Edwin F. Zeeuw. Assessor: Jenny R. Jack. Superintendent of Highways: Robert A. Turshman, Sr.