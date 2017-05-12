Weekend local sports schedule

By: Cameron Turner, Sun Staff Writer
Published: May 12th, 2017

• Norwich Tennis at Sectionals Friday and Saturday

• Norwich, Greene, Unadilla Valley and Bainbridge-Guilford Track and Field at Yellowjacket Invite in Oneonta 4:30 p.m. on Friday

• Sherburne-Earlville Golf at Canastota 3:30 p.m. on Friday

• Sherburne-Earlville Softball home vs. Unatego 4:30 p.m. on Friday (senior night)

• Sherburne-Earlville Baseball home vs. Unatego 4:30 p.m. on Friday

• Greene Baseball at Harpursville 4:30 p.m. on Friday

• Oxford Baseball home vs. Richfield Springs 4:30 p.m. on Friday

• All American BMX at Grippen Park BMX on Friday

• Bainbridge-Guilford Track and Field at Parkhurst Invitational at Union-Endicott 12 p.m. on Saturday

• Norwich Baseball at Sidney 1:30 p.m. on Sunday

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